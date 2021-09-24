Москва, , 23:42 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 67 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 17 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик Lockheed U-2

Также за этот период зафиксировано 12 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы один раз в небо девять раз поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.