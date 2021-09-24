Фюрт, Германия, 24 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 24 сентября в Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» мюнхенская «Бавария» в матче шестого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала уверенную победу над «Гройтером» со счетом 3:1. При этом почти весь второй тайма гости играли в меньшинстве из-за ужаления Бенжамена Павара на 48-й минуте встречи.

ФК Бавария Мюнхен

Первый мяч на десятой минуте встречи забил 32-летний оттянутый нападающий сборной Германии Томас Мюллер — 0:1. Через 21 минуту Йозуа Киммих удвоил преимущество мюнхенской команды после передачи Лероя Сане — 0:2. На экваторе второй половины Себастьян Грисбек срезал мяч в свои ворота — 0:3. В конце матча вышедший на замену Седрик Иттен забил «гол престижа» — 1:3. Голевую передачу записали на Тимоти Тилльманна.

Желтые карточки получили Бранимир Хргота (20'), Лероя Сане (44'), Ник Виргевер (53'), Юлиан Нагельсман (64'), Диксон Абиама (67') и Абдурахман Барри (83'). На матче работала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером.

Статистика матча («Гройтер"/ «Бавария»)

Удары 10/12

Удары в створ 4/4

Владение 38%/62%

Угловые 6/3

Нарушения 18/14

Составы команд:

«Гройтер»: Бурхерт, Бауэр, Виллемс (Барри, 76'), Мейерхофер, Виргевер, Нильсен (Абиама, 67'), Грисбек (Тилльманн, 76'), Дудзяк, Сегуин, Грин (Льюелинг, 86'), Хргота (Иттен, 76').

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Эрнандес, Павар, Зюле (Станишич, 87'), Киммих, Горецка (Мусиала, 87'), Дэвис, Мюллер (Гнабри, 76'), Сане (Забитцер, 61'), Левандовски.

«Бавария», одержав пятую победу в чемпионате и набрав шестнадцать очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Гройтер» с одним очком остался на последнем месте в зоне вылета.