Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. В 1979 году Брюс Спрингстин и группа E Street дали благотворительный концерт в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-Гарден». Три песни, которые они сыграли, были включены в документальный фильм 1980 года «Без ядерного оружия» (англ. «No Nukes»). Теперь кадры выступления войдут в новый фильм и альбом «Легендарные концерты 1979 года: No Nukes», информирует портал Pitchfork.

Bill Ebbesen Брюс Спрингстин

«Легендарные концерты 1979 года: No Nukes» — это 90-минутная композиция из двух выступлений Брюса Спрингстина и благотворительных концертов группы E Street. В фильме показаны их исполнение песен «The River», «Born to Run», «Badlands», «Thunder Road» и других.

Концерт будет выпущен в цифровом формате 16 ноября, физический релиз запланирован на 19 ноября на виниле, DVD, Blu-Ray и CD. Фильм появится в цифровом прокате 23 ноября.