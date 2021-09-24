Луганск, 24 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район села Лозовое (ЛНР) 24 сентября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Facebook.com/arsen.avakov1/ Гранатомёт PSRL-1

Уточняется, что территорию ЛНР украинские боевики обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9) и крупнокалиберного пулемёта.

Как сообщил 24 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, за неделю ВСУ девять раз обстреляли территорию республики: район Первомайска, районы посёлков Молодёжное, Фрунзе и сёл Калиново-Борщеватое, Берёзовское и Желобок.