Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Американская певица Lizzo исполнила кавер на знаменитую песню «Butter» корейского бойзбенда BTS на живом выступлении в рамках BBC Radio 1 Live Lounge, сообщает Pitchfork.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Она также спал свой новый сингл «Rumours», ставший первым новым материалом с момента выхода в 2019 году альбома «Cuz I Love You». Напомним, что также был выпущен клип, участие в котором приняла Cardi B.

Напомним, что «Butter» был выпущен в мае этого года в качестве сингла и стал второй песней BTS на английском языке.