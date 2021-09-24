Lizzo записала кавер на хит BTS «Butter»
Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Американская певица Lizzo исполнила кавер на знаменитую песню «Butter» корейского бойзбенда BTS на живом выступлении в рамках BBC Radio 1 Live Lounge, сообщает Pitchfork.
Dispatch
Южнокорейская группа BTS
Она также спал свой новый сингл «Rumours», ставший первым новым материалом с момента выхода в 2019 году альбома «Cuz I Love You». Напомним, что также был выпущен клип, участие в котором приняла Cardi B.
Напомним, что «Butter» был выпущен в мае этого года в качестве сингла и стал второй песней BTS на английском языке.