Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Вуди Харрельсон рассказал, что попытался «заставить» режиссёра фильма «Веном 2» Энди Серкиса озвучить симбиота Карнажа. Об этом 24 сентября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003 Голлум в трилогии Питера Джексона

Харрельсон пояснил, что ему было непросто озвучить двух разных персонажей (он исполнит роли Клетуса Кэссиди и Карнажа), но в итоге он справился. Актёр признался, что при этом постоянно думал о том, почему бы Серкису не взять на себя голос Карнажа, тем более, что он является признанным мастером озвучивания.

«Кто увидит разницу, если Энди Серкис сделает озвучивание, кто же мастер озвучивания Почему ты этого не делаешь, Энди? Но нет, он настаивал на том, чтобы это сделал я», — сказал Харрельсон, отметив, что он был удовлетворён результатом, — понятно, что на голос накладываются эффекты, но мне очень нравится, как все получилось».

Напомним, Энди Серкис озвучил Голлума в трилогии «Властелин колец» и фильме «Хоббит: Нежданное путешествие» Питера Джексона. Он также подарил голос героям фильмов «Кинг-Конг», «Планета обезьян», «Маугли» и других.