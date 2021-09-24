Багдад, 24 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Лагерь турецкой армии, расположенный в северной части Ирака, обстрелян реактивными снарядами, сообщает 24 сентября агентство Shafaq.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

Обстрел произошёл в иракской провинции Найнава к северу от Мосула.

«Расположенный к северу от Мосула лагерь «Зелькан», в котором дислоцированы турецкие военные, подвергся ракетному обстрелу. Пять ракет упали около лагеря, три из них взорвались, две не сработали», — сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник.

О результатах обстрела информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Турции с 2015 года проводит в Ираке военные операции против курдских вооруженных формирований. По словам турецкого президента Эрдогана, за это время потери армии Турции превысили 1,2 тыс. человек.