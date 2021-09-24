Ливерпуль, Великобритания, 24 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. 22-летний фланговый атакующий защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд входит в список трансферных интересов мадридского «Реала». «Сливочные» испытывают трудности с позицией правого защитника, на которого могут сыграть лишь Даниэль Карвахаль, который пропустил две три прошлого сезона из-за травм, и Альваро Одриосола, уровень игры которого не соответствует амбициям «Реала». Об этом 24 сентября сообщила газета The Sun.

Болельщики ФК «Ливерпуль» на трибуне стадиона

Однако Трент вряд ли согласится на переход, так как неоднократно заявлял, что счастлив играть за «Ливерпуль», и чувствует любовь болельщиков.

В текущем сезоне Александер-Арнольд принял участие в пяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами во встречах с «Лидсом» и «Бернли».

Текущее соглашение Александер-Арнольда с «мерсисайдцами» рассчитано до конца сезона 2024/25. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Ливерпуля» в 75 миллионов евро.