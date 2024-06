Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Американский хип-хоп дуэт Run The Jewels переосмыслил материал со своего прошлогоднего альбома «RTJ4», выпустив ремикс на трек «Ooh La La» совместно с репером Lil Wayne. Об этом сообщает Pitchfork.

Обновленная версия песня была добавлена в делюкс-издание альбома, в нем также были представлены работы с Royal Blood, What So Not и другими.

Ранее в этом году «Ooh La La» также была переосмыслена в ремикс-версии от Mexican Institute Sound, сайд-проекта диджея Камилы Лары.