Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Главный тренер «Аль-Садда» и бывший футболист «Барселоны» Хави согласится на переговоры с «сине-гранатовыми» только после отставки Рональда Кумана. Об этом 24 сентября сообщило издание Metaratings.

Doha Stadium Plus Qatar Хави

Под руководством Хави «Аль-Садд» с тремя победами после трех стартовых туров и девятью очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Катара. В сезоне 2020/21 Хави привел «Аль-Садд» к победе в Лиге Звезд.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть отправлен в отставку в случае неудачных исходов сентябрьских матчей с «Гранадой» (1:1), «Кадисом» (0:0), «Леванте» и «Бенфикой».

В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Барселона» на домашнем стадионе потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.