Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Netflix назвал дату релиза видеоигры Kate: Collateral Damage. Об этом 24 сентября сообщает портал Engadget.

Jade87 Netflix

Проект представляет собой видеоигровое дополнение к остросюжетному приключенческому фильму «Кейт», премьера которого состоялась на Netflix 10 сентября 2021 года. Kate: Collateral Damage выйдет в сервисе Steam 22 октября 2021 года. Разработчики выложил в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1441447381279539200

Сюжет «Кейт» рассказывает о девушке, которая с детства работает наёмным убийцей. Из-за инцидента, возникшего во время очередной миссии, героиня решает радикально изменить жизнь, однако в какой-то момент понимает, что её отравили, и что у неё осталось всего 24 часа на то, чтобы отомстить. Снял картину режиссёр Седрик Николя-Троян («Белоснежка и охотник 2»).