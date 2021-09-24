Варшава, 24 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Переговоры прошли в Польше с чешской стороной по претензиям Чехии к расширению польской угледобывающей шахты «Туров», передаёт 24 сентября Польское телевидение.

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По словам заместителя польского министра иностранных дел Павла Яблоньского, на переговорах достигнут «определённый прогресс», хотя ещё очень рано говорить, что «вопрос закрыт». Переговоры будут продолжены после 26 сентября.

Польский дипломат объяснил, что Варшава и Прага очень по-разному видят проблему с шахтой. Между тем Польша готова к дальнейшему диалогу, чтобы те моменты, которые беспокоят Чехию, были преодолены к обоюдному согласию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за «разных взглядов» Польши и Чехии на расширение польской стороной угольной шахты «Туров» на приграничной территории возник дипломатический скандал и судебный процесс, завершившийся в пользу Праги. Чешского посла вызвали в польский МИД.