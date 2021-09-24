Мадрид, 24 сентября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что 33-летнему форварду сборной Франции Кариму Бензема по силам завоевать «Золотой мяч»: «Бензема должен присутствовать в списке претендентов на «Золотой мяч», учитывая то, в какой форме он находится в последнее время и что показывает на поле», — цитирует итальянского специалиста издание Marca.

Антон Зайцев Карим Бензема

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Карим Бензема перешел в «Реал» 9 июля 2009 года из «Лиона» за 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает форварда сборной Франции в 25 миллионов евро. Соглашение Бензема со «сливочными» рассчитано до середины 2023-го года.