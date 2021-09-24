Москва, 24 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. «Милан» заинтересован в подписании 22-летнего защитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Станислава Магкеева. Об этом 24 сентября сообщило издание SC24 Sports.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По итогам сентябрьских матчей Магкеев впервые в своей карьере попал в расширенный список сборной России по футболу.

В текущем сезоне Станислав Магкеев принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых получил лишь одну желтую карточку.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Локомотива» в 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2024-го года.