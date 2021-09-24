Сыктывкар, 24 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Из 26 ковид-пациентов, скончавшихся за сутки в Коми, не было ни одного вакцинированного. Об этом глава республики Владимир Уйба сообщил в своем ежедневном видеообращении.

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«У нас в республике за сутки умерли 26 человек. Среди них нет ни одного привитого. Все они — люди разного возраста и с хроническими заболеваниями […] Я не знаю сколько еще надо похоронить людей, за весь период наблюдения умерли 1699 человек […] Не нужно ждать пока это произойдет с вашими близкими, надо вакцинироваться», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, суточный рекорд по смертности от ковида — 26 случаев — был зарегистрирован 22 сентября. На следующий день, 23 сентября умерли 14 жителей республики.

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