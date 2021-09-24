Москва, 24 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящего в состав госкорпораци «Ростех», создали новую автоматическую систему защиты техники от управляемых ракет, сообщает 24 сентября пресс-служба корпорации.

Javelin ПТУР

Комплекс, зафиксировав ракетную атаку, ставит аэрозольную завесу, нейтрализующую реактивные противотанковые ракеты с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

«В состав комплексов входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Комплекс способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением», — сообщает компания-разработчик.

«Во время атаки противника комплекс определяет угрозу и «прячет» технику за завесой из комбинированных помех», — пояснили в «Ростехе».

На данный момент известно об установке такого комплекса на тяжёлые огнеметные системы ТОС-2, разведывательные машины ПРП-5, мобильные комплексы автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».