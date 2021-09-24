Наблус, Палестина, , 22:24 — REGNUM О гибели гражданина Палестины в районе города Наблуса на Западном берегу Иордана сообщает 24 сентября Dunya Al Watan.

Пострадавшие палестинцы Tasnimnews.com

Отмечается, что полиция Израиля применила силу против арабов из деревни Бейта, которые, протестуя против строительства еврейских поселений, организовали марш.

В результате действий израильских силовиков палестинец, которому был 21 год, погиб и ещё порядка 30 пострадали, причём восемь — от резиновых пуль. Предположительно, израильская полиция также применила слезоточивый газ.

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