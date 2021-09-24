Москва, 24 сентября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Микросхемы, предназначенные для работы в экстремальных условиях космоса, больших глубин и низких температур, начнет выпускать российская компания «Микрон», сообщает интернет-портал CNews со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

(сс) blickpixel Микросхема

Уточняется, что «Микрон» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и одним из крупнейших российских производителей микроэлектроники. Теперь на модернизацию производства Минобрнауки РФ выделило 150 млн рублей.

На долю этой компании в России в 2021 году пришлось около 30% рынка.

Компания «Микрон» намерена выпускать микросхемы для управления питанием промышленной автоматики и медицинской техники. Кроме того, микросхемы этого типа предназначены для работы в экстремальных условиях космоса, на больших глубинах, в климате Арктики.