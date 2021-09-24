Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. 48-летний испанский тренер «Реймса» Оскар Гарсия может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом 24 сентября сообщило издание RMC Sport.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Под руководством Гарсии «Реймс» с семью очками после семи первых туров занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22.

Ранее Оскар Гарсия занимал руководящие должности в «Маккаби», «Брайтоне», «Уотфорде», «Ред Булл Зальцбурге», «Сент-Этьене», «Олимпиакосе» и «Сельте».

Ранее сообщалось, что Рональд Куман будет отправлен в отставку в случае неудачного выступления команды по итогам сентябрьских матчей с «Гранадой» (1:1), «Кадисом» (0:0), «Леванте» и «Бенфикой».

Текущее соглашение Кумана с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2021/22.