Лондон, 24 сентября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay и корейский бойзбенд BTS объединились для нового сингла. Песня называется «My Universe» и была написана в соавторстве двух групп при участии продюсера Макса Мартина, сообщает портал Pitchfork.

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Новый сингл исполняется на английском и корейском языках. Coldplay также представили тизер музыкального видео за авторством Дэйва Мейерса, снятого для сингла. «My Universe» — это очередной сингл с грядущего студийного альбома Coldplay «Music Of The Spheres», который выйдет 15 октября на лейбле Atlantic. Группа выпустила предыдущий сингл «Coloratura» в июле, а ведущий сингл пластинки «Higher Power» — в мае.

Предыдущий альбом Coldplay «Everyday Life» был выпущен в ноябре 2019 года. Пластинка принесла группе победу в номинации «Альбом года» на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2021 году.