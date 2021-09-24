Москва, 24 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Текущего уровня вакцинации от коронавируса в России недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Об этом заявила 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council.gov.ru Главный санитарный врач РФ Анна Попова

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«У нас взрослых — 110−115 миллионов человек, из них 47 миллионов получивших одну дозу вакцины. Это же меньше половины, это не 60%, это не 80%», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

С учётом этих показателей, отметила Попова, на сегодняшний день нет оснований говорить о завершении эпидемии в России.

«У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», — констатировала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Роспотребнадзора заявила, что среди умерших от COVID-19 в России практически нет тех, кто прошёл полный курс вакцинации.