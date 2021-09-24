Амстердам, 24 сентября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. 25-летний вратарь «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онана мог подписать контракт с «Лионом» или «Ниццей»: «У мен была возможность присоединиться к «Ницце» или «Лиону», но предложения контракта не было. Я все еще открыт для нового контракта», — цитирует голкипера журналист Фабрицио Романо.

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Также сообщается, что миланский «Интер» все еще настаивает на том, чтобы подписать Онана в качестве свободного агента следующим летом.

Последний год Онана отбывал двенадцатимесячную дисквалификацию за употребление допинга.

В сезоне 2020/21 Онана принял участие в двадцати матчах нидерландской Эредивизи, в которых пропустил пятнадцать мячей.