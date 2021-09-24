Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Джулия Луи-Дрейфус присоединилась к Эдди Мёрфи и Джона Хиллу в проекте комедийного фильма Netflix. Об этом 24 сентября сообщает журнал People.

(сс) Stock Catalog Netflix

Картина пока не имеет названия, а детали её сюжета держатся в секрете, известно лишь, что Луи-Дрейфус сыграет мать героя Джоны Хилла. Сценарий к фильму написали Хилл и Кенья Беррис (ситкомы «Черноватый», «Смешанный»), который выступит в качестве режиссёра.

https://twitter.com/people/status/1441428252556337152

Любители шоу в жанре ситуационной комедии знают Джулию Луи-Дрейфус по сериалам «Вице-президент», «Сайнфелд» и «Новые приключения старой Кристин». Она также исполнила роль Валентины Аллегры де Фонтейн в сериале Marvel «Сокол и Зимний солдат».