Москва, 24 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Косовоалбанские власти не способы к цивилизованной политике, в том числе касающейся соблюдения свободы слова, говорится в опубликованном 24 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Pixabay.com Отсутствие свободы слова

Комментируя задержание в Косово двух корреспондентов из России, дипломат обратила внимание на несколько моментов. Во-первых, журналистам не дали возможность попасть в регион и выполнить редакционное задание, «что само по себе следует квалифицировать не иначе как произвол и нарушение принципов свободы СМИ».

Во-вторых, местная пресса начала распространять дезинформацию о том, что журналисты якобы причастны к выполнению иных, не связанных с журналистикой, задач на территории Косово и Метохии. В-третьих, косовские власти передали данные российских журналистов в СМИ, и это выдаётся «за свидетельство «российского следа» во всех бедах Косова».

Захарова «Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряжённости в Косово и Метохии».

Москва подчёркивает, что за эти ни в какие рамки не укладывающиеся проявления ответственны в немалой степени «опекуны» Косово на Западе.