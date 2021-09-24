В МИД назвали провокацию с журналистами из России дикостью властей Косово
Москва, 24 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Косовоалбанские власти не способы к цивилизованной политике, в том числе касающейся соблюдения свободы слова, говорится в опубликованном 24 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Комментируя задержание в Косово двух корреспондентов из России, дипломат обратила внимание на несколько моментов. Во-первых, журналистам не дали возможность попасть в регион и выполнить редакционное задание, «что само по себе следует квалифицировать не иначе как произвол и нарушение принципов свободы СМИ».
Во-вторых, местная пресса начала распространять дезинформацию о том, что журналисты якобы причастны к выполнению иных, не связанных с журналистикой, задач на территории Косово и Метохии. В-третьих, косовские власти передали данные российских журналистов в СМИ, и это выдаётся «за свидетельство «российского следа» во всех бедах Косова».
Москва подчёркивает, что за эти ни в какие рамки не укладывающиеся проявления ответственны в немалой степени «опекуны» Косово на Западе.