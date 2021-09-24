Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Потоковый сервис Hulu назвал дату релиза третьего сезона фантастического сериала-пародии «Орвилл». Об этом 24 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», 1987 — 1994гг «Приватизация» космической станции

Онлайн-кинотеатр выложил в сеть тизер-трейлер продолжения шоу. Примечательно то, что в ролике создатели сериала не показали ни одного актёра, зрители могут видеть лишь мостик космического корабля и слышать тревожные реплики героев. Третий сезон «Орвилла» получил название «Новые горизонты», его первая серия появится на сайте Hulu 10 марта 2022 года.

Напомним, «Орвилл» представляет собой пародию на сериалы франшизы «Звёздный путь». Первые два его сезона вышли на телеканале Fox, в июле 2019 года СМИ сообщили, что проект «переехал» на Hulu.