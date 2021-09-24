Скопье, 24 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. За неделю до окончания переписи населения в Северной Македонии зарегистрировано 1.395.000 граждан. Еще 195.477 граждан этой балканской страны приняло участие в переписи населения из других стран, в которых в настоящее время проживают.

Rašo Македония

Переписчики смогут обработать 100 000 анкет в день, и это говорит о том, что численность населения Северной Македонии уменьшилась со времён предыдущей переписи 2002 года примерно на 800 000 человек, когда население Македонии составляло 2 100 000 человек.

Одновременно в Северной Македонии в избирательных списках значится 1 800 000 избирателей, так что может выясниться, что в этом государстве больше избирателей, чем жителей, передает телеканал РТС.

Напомним, что македонские статистики до начала переписи населения предупреждали, что оценки, согласно которым в Северной Македонии проживает два миллиона граждан, очевидно завышены, и что окончательный подсчет может показать, что речь идет о 1 600 000 человек.