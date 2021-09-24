Вашингтон, 24 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Студия Angela Game назвала даты закрытого бета-тестирования масштабной многопользовательской «песочницы» Myth of Empires. Анонсирующий трейлер разработчики опубликовали 24 сентября на YouTube-канале проекта.

За компьютером

Участники тестов смогут сражаться в игре с представителями банд, дикими животными и другими враждебно настроенными геймерами. Серверы будут запущены со 2 по 10 октября 2021 года. Поучаствовать в тестировании смогут пользователи Steam, для этого им нужно подать заявку на странице проекта.

Для справки: в Myth of Empires будет присутствовать механика голода, таким образом, чтобы выжить, игрокам придётся охотиться и собирать ресурсы. Они смогут строить укрепления, создавать оружие и броню, исследовать масштабные игровые пространства и вербовать NPC (неигровых персонажей). Отметим, что пока Angela Game не назвала даже примерную дату релиза игры.