Бразилиа, 24 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. 38-летний фланговый атакующий защитник Даниэл Алвес отклонил контрактные предложения четырех клубов. Футболист не собирается присоединяться к какому-либо клубу до конца календарного года. Об этом 24 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо.

Sport-xl.org Дани Алвес

Даниэл Алвес, выступавший за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу», на данный момент является самым титулованным футболистов в истории. На счету бразильца 42 трофея.

Ранее сообщалось, что Алвес досрочно расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за задолженностей по зарплате. Бразильский не доплатил футболисту около 2 миллионов евро.