Ханты-Мансийск, 24 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. В Югре ко Дню памяти жертв политических репрессий жители региона получат единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Дарья Антонова ИА REGNUM День памяти жертв политических репрессий в Москве

Выплаты получат 3077 человек, в том числе 2812 реабилитированных лиц, 265 граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Выплату, которая осуществляется к 30-летию со дня установления Дня памяти жертв политических репрессий, получат до 1 ноября 2021 года в беззаявительном порядке граждане, состоящие на учёте в Центре социальных выплат ХМАО на 31 октября 2021 года.