Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Отношения США и Индии могут положительно влиять на урегулирование многих мировых проблем, заявил 24 сентября президент США Джозеф Байден на старте двусторонних переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Индия и Китай Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Встреча проходит в США, в Белом доме.

«Я давно считал, что отношения между Соединенными Штатами и Индией могут помочь нам преодолеть множество глобальных вызовов», — сказал Байден.

«Мы будем усиливать наше прочное партнерство», — добавил президент США.

Кроме того, Байден заявил, что Индия и США являются «крупнейшими мировыми демократиями».

Также он отметил, что сотрудничество двух стран может решить проблему «обеспечения стабильности в регионах Индийского и Тихого океанов».

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