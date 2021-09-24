Байден заявил, что США и Индия могут решить много мировых проблем
Вашингтон, 24 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Отношения США и Индии могут положительно влиять на урегулирование многих мировых проблем, заявил 24 сентября президент США Джозеф Байден на старте двусторонних переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Индия и Китай
Встреча проходит в США, в Белом доме.
«Я давно считал, что отношения между Соединенными Штатами и Индией могут помочь нам преодолеть множество глобальных вызовов», — сказал Байден.
«Мы будем усиливать наше прочное партнерство», — добавил президент США.
Кроме того, Байден заявил, что Индия и США являются «крупнейшими мировыми демократиями».
Также он отметил, что сотрудничество двух стран может решить проблему «обеспечения стабильности в регионах Индийского и Тихого океанов».