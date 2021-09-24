Джозеф Тёрнер, 24 сентября 2021, 22:14 — REGNUM Президент США Джо Байден, вероятно, намеренно избегал уплаты налогов до вступления в должность и мог задолжать налоговой службе до $500 тыс., сообщает 24 сентября Fox News со ссылкой на отчет исследовательской службы Конгресса США.

Джо Байден
Джо Байден
Gage Skidmore

«Джо Байден хочет повысить налоги на $2,1 трлн, утверждая при этом, что богатые должны платить свою «справедливую долю». Но в 2017 году мультимиллионер Джо Байден уклонился от уплаты налогов в фонд заработной платы — тех самых налогов, которые финансируют Medicare и Obamacare», — сказал Джим Бэнкс, возглавляющий комитет. По словам Бэнкса, отчет выявил, что Байден и первая леди Джилл Байден заработали более $13 млн на гонорарах за выступления и продажу книг в 2017 и 2018 годах. Примечательно то, что менее чем $800 тыс. из полученной суммы были учтены как зарплата, которая может облагаться налогом Medicare.

Напомним, что Байден продвигает законопроект на сумму $3,5 трлн, который должен финансировать детские льготы, образование и здравоохранение. Чтобы оплатить столь масштабные расходы, план Байдена предусматривает борьбу с уклонением от уплаты налогов и повышение налогов для людей с высокими доходами, которые, по словам Байдена, не «выплачивают свою справедливую долю». Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей статьей Fox News.

Офис Налоговой службы США
Офис Налоговой службы США
Matthew G. Bisanz

«Король Джо непобедим благодаря демократическим СМИ. «Платить справедливую долю»… начать бы с изменения Налогового кодекса… никто об этом не говорит… классическая игра в подставных лиц… продолжайте есть ложь демократических СМИ», — пишет usedgambit.

«Трамп, Байден и т. д., все одинаковы. У нас должны быть одинаковые стандарты для всех избранных политиков. Все налоговые декларации должны быть обнародованы, а эти налоговые лазейки, которые хорошо известны, должны быть исправлены. Снимите на время свою глупую партийную шляпу, и мир будет выглядеть совсем по-другому», — советует enmukee.

«Повышение налогов для крупных компаний просто приведет к повышению цен на потребительские товары. Будут платить не они, а снова мы», — отмечает theancientone699.

«Пожалуйста, просто казните его, а с законностью разберемся потом… Маленькая месть от Америки…» — просит agwisntscience.

«Вы потеряли меня на слове «возможно». Я знаю, что есть много ресурсов, защищающих Большого Парня, но вам нужно быть посмелее», — осуждает Nuuser.

«Нам не нужны были бы почти никакие налоги, если бы конгресс финансировал только те немногие и определенные полномочия, которые необходимы правительству в конституции. 80% всего, что финансируется, является незаконным: здравоохранение, образование, социальное обеспечение, иностранная помощь и тысячи других программ и услуг», — указывает chiaroscuro401.

«Как человек, который никогда в жизни не имел настоящей работы, получал зарплату как бюрократ в течение 48 лет и получил после уплаты налогов $3,95 млн и два обширных поместья на берегу океана стоимостью $12,5 млн? Математика не работает. Ответ: Он продал Америку китайцам, русским и украинцам», — осуждает chinajoebribe'em.

«Байден продал нас, а затем согласился быть марионеткой президента за дополнительные средства. Семья Байденов любит деньги», — отвечает tellusthetruth.

«Я помню старые добрые времена низких цен на бензин, низких счетов за электроэнергию, низких цен на продукты питания, низкого уровня инфляции, низкой безработицы и безопасной границы. Всё это изменилось, ушло 8 месяцев назад с приходом Байдена», — комментирует ceejay123.

«Именно поэтому нам нужна простая, понятная и трудно обходимая налоговая программа/кодекс. Я предлагаю единый налог в 13% без каких-либо других перепадов, без вычетов. Если вы зарабатываете $100 тыс., то платите $13 тыс. Если вы зарабатываете 10 млн, то платите 1,3 млн. Очень простая математика», — пишет ETCS (SS)retired.

Доллары
Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что республиканцы в Сенате США уже несколько раз отвергали отредактированные версии инфраструктурного плана президента Джо Байдена на $2 трлн. После того как республиканцы предложили снизить цену до $568 млрд, президент решил пойти на новые уступки, пересмотрев намерение повысить корпоративный налог с 21% до 28%, и согласился с более низкой ставкой — 15%.

Большинство республиканцев считают, что такой налог необоснованно высок и не выгоден для экономики США. Напомним, в марте сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса. МакКоннелл добавил, что обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны и будет всеми силами противостоять реализации плана.