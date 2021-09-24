Фюрт, Германия, 24 сентября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. 24 сентября в Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» «Гройтер» в матче шестого тура немецкой Бундеслиги примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Rufus46 Роберт Левандовски

На матч назначена бригада арбитров во главе с Роберто Шредером. Ассистенты главного судьи — Жан Клеменс Нитцель и Гвидо Клефе.

Стартовые составы команд:

«Гройтер» (расстановка 4−4-2): Саша Бурхерт — Максимилиан Бауэр, Йетро Виллемс, Ник Виргевер, Марко Мейерхофер — Джулиан Грин, Пауль Сегуин, Джереми Дудзяк, Себастьян Грисбек — Хавард Нильсен, Бранимир Хргота.

«Бавария» (расстановка 4−2-3−1): Мануэль Нойер — Бенжамен Бавар, Никлас Зюле, Дайо Упамекано, Люка Эрнандес — Леон Горецка, Йозуа Киммих — Альфонсо Дэвис, Томас Мюллер, Лерой Сане — Роберт Левандовски.

На данный момент «Бавария» с четырьмя победами и тринадцатью очками занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Гройтер» с одним очком идет на последнем месте в зоне вылета.