Вашингтон, 24 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Соучредитель игровой студии Ember Lab Майк Гриер сказал, что авторы Kena: Bridge of Spirits сейчас размышляют о том, какие загружаемые дополнения они могут выпустить к игре. Об этом 24 сентября сообщает портал GamesRadar.

Ember Lab Kena: Bridge of Spirits

В интервью журналистам Гриер пояснил, что разработчики хотят добавить в игру новые боевые сценарии и иной пострелизный контент. Издание отметило, что его слова пока стоит воспринимать не как обещание, а, скорее, как предположение, но хорошо то, что Ember Lab подумывает о выпуске DLC.

Напомним, релиз игры Kena: Bridge of Spirits состоялся 24 августа 2021 года. Это однопользовательская игра, в которой геймерам предлагают выступить в роли молодой наставницы духов, помогающей перейти умершим людям в загробный мир.