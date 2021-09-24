Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Американская хард-рок группа Guns N' Roses выпустила вторую песню в этом году. Новый сингл «Hard Skool» был также записан во время сессионной работы над альбомом «Chinese Democracy» в 2008 году, информирует портал Pitchfork.

(сс) StockSnap Музыка

В прошлом месяце группа представила сингл «Absurd», который ознаменовал собой первый новый материал коллектива за десятилетие. Песня также была частью невыпущенного материала, над которым группа работала в конце 2000-х. Изначально песня называлась «Silkworms».

На данный момент Guns N' Roses находятся в концертном туре по Северной Америке.