Москва, 24 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Указанное в соцсетях мероприятие, которое планируется провести в Москве 25 сентября, не согласовано с органами исполнительной власти. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

В надзорном ведомстве рассказали, что в интернете размещена информация с призывом к участию в публичном мероприятии в Москве 25 сентября.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — отметили в прокуратуре.

Шести лицам, выступавшим с призывами, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. При том жителей столицы предупреждают, что организация несогласованного публичного мероприятия, а также участие в нём влекут ответственность по законодательству РФ.

Ранее с предостережением выступили и в столичном главке МВД.