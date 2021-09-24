Москва, 24 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Предпосылок для введения нового локдауна в России из-за ситуации с COVID-19 на сегодняшний день нет. Об этом заявила 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня никаких оснований, чтобы говорить о локдауне, нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, основная задача в настоящее время заключается в том, чтобы наладить функционирование экономики и сохранить качество жизни граждан в условиях уже действующих ограничительных мер.

В то же время глава Роспотребнадзора сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 российских регионах. В первую очередь распространение вируса активизировалось в крупных мегаполисах, и этот рост продолжается, отметила она.