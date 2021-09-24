Владивосток, 24 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Многоцелевой корвет «Бравый» проекта 20 380 будет торжественно заложен 29 сентября на верфи ПАО «Амурский судостроительный завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Tungsten Малый сторожевой корабль проекта 20380 (по иностранной классификации — корвет)

Об этом 24 сентября сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечено, что дата закладки корвета «Бравый» была назначена главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.

В церемонии закладки корабля будет участвовать начальник управления кораблестроения капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВМФ России Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе отметил, что корветы проекта 20 380 способны решать широкий спектр задач, обладают эффективным вооружением, высокой маневренностью и превосходной управляемостью, а также располагают уникальными техническими параметрами.

Справка ИА REGNUM: малые сторожевые корабли (корветы) проекта 20 380 предназначены для патрулирования зоны ответственности, операций в морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.