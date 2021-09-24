Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. 24 сентября издание El Nacional сообщило, что руководство каталонской «Барселоны» приняло решение выставить 29-летнего бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо на трансфер. «Сине-гранатовые» предложили «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» подписать футболиста.

Granada Филипе Коутиньо

В прошлом сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в двенадцати матчах испанской Примеры 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В начале текущего сезона главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заверил, что бразилец получит игровое время и шанс себя проявить, чтобы доказать, что способен помогать команде достигать высоких результатов и завоевывать трофеи.

Коутиньо перешел в «Барселону» 8 января 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего бразильца составляет 30 миллионов евро. Соглашение Филиппе с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.