Лондон, 24 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в $78 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 20:25 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,09% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $78,09 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил больше $78 в конце октября 2018 года.

Тем временем ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,11% — до $74,11 за баррель.