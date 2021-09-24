24 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Выборы депутатов Государственной думы в регионах Приволжского федерального округа прошли без громких сенсаций, за исключением результатов в республике Марий Эл, где КПРФ неожиданно удалось набрать больше, чем «Единой России». Явка и голосование довольно сильно отличались от региона к региону, что связано как с социально-экономическими причинами, так и с особенностями администрирования выборов властями субъектов.

Арсен Шаяхметов, , 22:14 — REGNUM Выборы депутатов Государственной думы в регионах Приволжского федерального округа прошли без громких сенсаций, за исключением результатов в республике Марий Эл, где КПРФ неожиданно удалось набрать больше, чем «Единая Россия» (36,30% и 33,43% соответственно). Эксперты отмечают, что явка и голосование довольно сильно отличались от региона к региону и связывают это как с социально-экономическими причинами, так и с особенностями администрирования выборов властями субъектов.

Российская Федерация Иван Шилов © ИА REGNUM

Мобилизация электората в республиках

Прошедшее голосование вновь подтвердило, что сама высокая явка обеспечивается «национальными» республиками. В лидерах, как и пять лет назад, оказалась Татария — здесь на участки пришло 78,92% избирателей. Чуть ниже цифры оказались в соседней Башкирии — 72,79% от общего числа граждан, имеющих право голосовать. В занявшей третье место по этому показателю Мордовии явка составила 64,97%. Хотя часть экспертов считает эти цифры завышенными, надо отметить, что регионам ПФО далеко до своих коллег с Северного Кавказа, где, например, в Чечне на участки явились 93,37% избирателей. Провальной явки не было ни в одном из субъектов ПФО, но в той же Марий Эл (46,11%), Кировской (45,01%), Нижегородской (48,48%) областях и ещё ряде субъектов она была меньше, чем в среднем по стране.

С результатами явки во многом коррелируют и результаты голосования. Больше всего «Единая Россия» смогла набрать в Татарии (79,01%), Башкирии (67,42%) и Мордовии (66,00%). Наименьшие показатели у «партии власти» в Кировской области (29,54%), где она всё же опередила остальных, а также в Марий Эл (33,43%) и Пермском крае (33,56%).

На избирательном участке Наталья Стрельцова (c) ИА REGNUM

Эксперты увязывают итоги голосования с уровнем социально-экономического развития. Это отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Олег Иванов «Что касается Татарстана и Башкирии, то там партия власти традиционно пользуется высокой поддержкой. Эти регионы — лидеры с финансово-экономической точки зрения не только в ПФО, но и в России, поэтому и социальная ситуация там в целом значительно лучше, чем во многих других регионах страны. Вторая причина высоких результатов «Единой России» в Татарстане и Башкортостане связана с менталитетом жителей этих регионов, который, наверное, можно сравнить с менталитетом жителей республик Северного Кавказа, — в том смысле, что это люди, в традициях и образе жизни которых укоренилось уважение к власти, они консервативны и высоколояльны, живут в патриархальном обществе, не хотят глобальных изменений. Поэтому, с одной стороны, победа «Единой России» в этих регионах логична и обоснована. Однако вызывают определенные сомнения цифры. В Башкирии — 67%, в Татарстане — 79%, это близко к запредельным показателям республик Северного Кавказа (кроме, разве что, Чечни, в которой традиционно «Единая Россия» немного недобрала до 100%)».

Отдельно Олег Иванов отмечает Саратовскую область, считая, что по своему экономическому развитию это антипод Татарии и Башкирии.

Вячеслав Володин является выходцем из Саратовской области, пользуется там большим авторитетом, это политический тяжеловес, поэтому фактически он «вытащил» партию власти в Саратовской области своим личным рейтингом. Впрочем, о том, что и здесь активно применялся административный ресурс, сигнализирует огромное количество жалоб на результаты выборов». Олег Иванов «Это депрессивный регион, поэтому почти 60% «Единой России» — это невероятный показатель. Думаю, здесь дело в том, что председатель Госдумыявляется выходцем из Саратовской области, пользуется там большим авторитетом, это политический тяжеловес, поэтому фактически он «вытащил» партию власти в Саратовской области своим личным рейтингом. Впрочем, о том, что и здесь активно применялся административный ресурс, сигнализирует огромное количество жалоб на результаты выборов».

Выборы. Саратов Saratov.izbirkom.ru

Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин среди неожиданных результатов в субъектах ПФО отмечает результаты голосования в Мордовии и Пензенской области, акцентируя внимание на том, что в этих регионах проходили ещё и губернаторские выборы.

Здунова (Мордовия) и Мельниченко (Пензенская область). Они возглавляли региональные группы списка «Единой России» на выборах в Госдуму, то есть были «паровозами» партии власти (Русских в Ульяновской области список не возглавлял, вместо него шел экс-губернатор, а ныне помощник полпреда Игоря Комарова Сергей Морозов). При этом списки, возглавляемые губернаторами, набрали значительно меньше в ПФО, нежели губернаторы как самостоятельные фигуры. Да, у Здунова и Мельниченко голосование было по сути референдумным. Они — новые люди в своих регионах, для них было важно показать большую поддержку, чем у их предшественников. Да и оппонентов ярких у врио губернаторов на выборах не было. Но все же разрыв между результатами «ЕР» на думских выборах и личными результатами губернаторов, на мой взгляд, свидетельствуют, что Здунов и Мельниченко весь пропагандистский ресурс направили на личный, а не партийный пиар». Антон Чаблин «Неожиданными оказались результаты поддержки поволжских губернаторов —(Мордовия) и(Пензенская область). Они возглавляли региональные группы списка «Единой России» на выборах в Госдуму, то есть были «паровозами» партии власти (в Ульяновской области список не возглавлял, вместо него шел экс-губернатор, а ныне помощник полпреда). При этом списки, возглавляемые губернаторами, набрали значительно меньше в ПФО, нежели губернаторы как самостоятельные фигуры. Да, у Здунова и Мельниченко голосование было по сути референдумным. Они — новые люди в своих регионах, для них было важно показать большую поддержку, чем у их предшественников. Да и оппонентов ярких у врио губернаторов на выборах не было. Но все же разрыв между результатами «ЕР» на думских выборах и личными результатами губернаторов, на мой взгляд, свидетельствуют, что Здунов и Мельниченко весь пропагандистский ресурс направили на личный, а не партийный пиар».

Артём Здунов E-dag.ru

Как победить законы социологии

При анализе голосования в регионах ПФО часто встаёт вопрос: почему между соседними регионами порой столь разительная разница как по показателям явки, так и по числу поданных голосов, главным образом за «Единую Россию». Например, в той же Чувашии за «партию власти» проголосовало 37,18% избирателей, в Марий Эл — 33,43%, в два раза меньше, чем в соседней Татарии. Если в ситуации с Чувашской Республикой важным фактором могла стать партийная принадлежность главы региона (Олег Николаев — «справедливорос») и идущие параллельно выборы в местный парламент, где «эсеры» набрали более 15%, то в Марий Эл глава региона прочно аффилирован с «Единой Россией». Можно ли считать единственной причиной уровень социально-экономического развития? Эксперты отмечают ещё и стремление региональных властей «перестраховаться».

Так, Олег Иванов отмечает:

«Партия власти постоянно находится перед выбором: перестраховаться, чтобы точно выиграть выборы, не обращая внимания на риски создания социальных конфликтов и нагнетания политической напряженности, или в принципе не привлекать административный ресурс, пустить выборы на самотек, показать реальные цифры, соответствующие социологическим опросам».

Среди регионов ПФО, в которых «Единая Россия» набрала меньше голосов, чем у соседей по федеральному округу, эксперт особенно выделяет Кировскую область, где единороссы не набрали даже 30% голосов.

Игорь Васильев, который возглавил списки партии на выборах и в Госдуму, и в Заксобрание области (везде «Единая Россия» набрала менее 30% голосов). Учитывая, что и в федеральном рейтинге губернаторов Васильев находится в аутсайдерах, решение ответственных лиц о том, чтобы он возглавил эти списки, было явно ошибочным. Либо же федеральный центр хотел видеть его реальный политический вес в регионе, что объяснило бы отказ от использования административного ресурса. Срок полномочий Васильева заканчивается через год, однако, полагаю, вскоре президент Путин предложит кандидатуру врио ему на замену. Таким образом, мы видим разницу в процентах, набранных партией власти, в тех регионах, где применялся административный ресурс, и в тех, где его «не включали». Такая разница составила в ПФО 30−50% голосов, и это целая пропасть». Олег Иванов «Во-первых, конечно, это депрессивный регион, постоянно встает вопрос о его объединении то с Удмуртией, то с Пермским краем, то с ними обоими. Очевидно, низкий уровень жизни не добавляет рейтинга «Единой России». Кроме того, не пользуется популярностью в регионе и губернатор, который возглавил списки партии на выборах и в Госдуму, и в Заксобрание области (везде «Единая Россия» набрала менее 30% голосов). Учитывая, что и в федеральном рейтинге губернаторов Васильев находится в аутсайдерах, решение ответственных лиц о том, чтобы он возглавил эти списки, было явно ошибочным. Либо же федеральный центр хотел видеть его реальный политический вес в регионе, что объяснило бы отказ от использования административного ресурса. Срок полномочий Васильева заканчивается через год, однако, полагаю, вскоре президент Путин предложит кандидатуру врио ему на замену. Таким образом, мы видим разницу в процентах, набранных партией власти, в тех регионах, где применялся административный ресурс, и в тех, где его «не включали». Такая разница составила в ПФО 30−50% голосов, и это целая пропасть».

На избирательном участке. Кировская область Kirovreg.ru

Ещё более категоричную позицию занимает политолог Алина Жестовская.

Алина Жестовская «Качество жизни падает — рейтинг власти растет, вот это, собственно, и есть самая главная и самая предсказуемая «неожиданность» минувшего голосования. Каким-то образом в этот раз субъектам и объектам электорального процесса удалось победить законы физики, социологии, здравого смысла.

Она отметила, что склонна верить рассказам штабов парламентских партий о вбросах и неизвестных хозяевам квартирантах.

Алина Жестовская «А разрыв в явке и в процентовке «Единой России», как и «Новых людей», связан, по моему субъективному мнению, с бесстрашием «творческих единиц» из числа членов УИКов и силой давления на них из домиков с белыми стенами. Думаю, умные люди всё понимают».

Тем не менее стоит отметить, что средние показатели явки и голосов за парламентские партии в большинстве регионов ПФО соответствуют среднероссийским показателям, что позволяет сделать вывод о принципиальной схожести электоральных процессов в большинстве субъектов.