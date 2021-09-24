Стокгольм, , 21:23 — REGNUM Большинство во фракции «Левых» в парламенте было намерено голосовать против законопроекта правительства Швеции о предоставлении временного разрешения компании Cementa на добычу известняка и производство цемента на острове Готланд. Однако бразды правления в данном вопросе взяла лидер партии Нуши Дадгостар, которая сделала так, что «нет» быстро превратилось в «да», — теперь фракция намерена поддержать законопроект. Об этом 24 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

«Когда решающие вопросы имеют решающее значение, решения принимает исполнительный комитет. Мы провели дискуссию, и мы высказывали различные точки зрения», — заявила в интервью новостной службе TT член исполнительного комитета партии Улла Андерссон.

Напомним, Cementa является крупнейшим производителем цемента в Швеции. Временное разрешение на добычу известняка истекает в октябре. Правительство намеревается продлить его, однако Законодательный совет уже раскритиковал документ за его несоответствие конституции.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: жители шведского Готланда разделились на два лагеря из-за фабрики