Стокгольм, 24 сентября 2021, 21:23 — REGNUM Большинство во фракции «Левых» в парламенте было намерено голосовать против законопроекта правительства Швеции о предоставлении временного разрешения компании Cementa на добычу известняка и производство цемента на острове Готланд. Однако бразды правления в данном вопросе взяла лидер партии Нуши Дадгостар, которая сделала так, что «нет» быстро превратилось в «да», — теперь фракция намерена поддержать законопроект. Об этом 24 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.
«Когда решающие вопросы имеют решающее значение, решения принимает исполнительный комитет. Мы провели дискуссию, и мы высказывали различные точки зрения», — заявила в интервью новостной службе TT член исполнительного комитета партии Улла Андерссон.
Напомним, Cementa является крупнейшим производителем цемента в Швеции. Временное разрешение на добычу известняка истекает в октябре. Правительство намеревается продлить его, однако Законодательный совет уже раскритиковал документ за его несоответствие конституции.
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