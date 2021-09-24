Салехард, 24 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 24 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 92 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 24 сентября 49 871 заражение коронавирусом. Выздоровел 48 041 человек, 679 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).