Стокгольм, 24 сентября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал мировых лидеров прислушаться к научным данным относительно кризиса, связанного с климатом, и пути его разрешения. Об этом 24 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

«Мы должны сохранять поддержание цель 1,5 градуса», — заявил Лёвен в своей речи.

Отмечается, что проблема климата была в центре внимания, когда перед мировыми лидерами выступил Лёвен.

«Мы должны прислушиваться к науке и изменить наше общество», — отметил премьер-министр.