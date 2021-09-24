Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 24 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Решение конституционного суда Боснии и Герцеговины которым оспаривается право собственности Республики Сербской над лесами на ее территории — это «госпереворот и очередной антидейтонский акт против Республики Сербской и ее компетенций, гарантированных конституцией». Об этом заявила президент Республики Сербской Желька Цвиянович 24 сентября.

Zlatno krilo Желька Цвиянович

По словам Цвиянович, антиконституционные попытки властей в Сараево провести постепенную централизацию БиГ безвозвратно разрушают доверие между народами страны и фундамент, на котором она зиждется.

«О каком правовом государстве можно говорить, если институт, который должен защищать конституцию, постоянно нарушает принцип, на котором базируются все современные страны мира», — процитировал телеканал РТРС слова Цвиянович.

Напомним, что ранее конституционный суд БиГ принял решение о том, что некоторые положения Закона о лесах Республики Сербской не соответствуют конституции БиГ, в том числе пункты, в которых говорится о том, что леса на территории автономии являются собственностью Республики Сербской.