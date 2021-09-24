Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. В Ростовской области к 2030 году будет создано 60 газовых заправок. Об этом сообщил 24 сентября донской губернатор Василий Голубев, принявший участие в совещании по вопросу развития рынка газомоторного топлива на юге России. Заседание на Дону провёл спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортёров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

В настоящее время в Ростовской области работает 35 объектов газозаправочной инфраструктуры. В 2022 году планируется построить ещё десять таких объектов.

«К 2030 году в Ростовской области планируется создать не менее 60 АГНКС. Мы продолжим работу по формировнию на Дону единого рынка газомоторного топлива, который отвечает потребностям экономики и жителей», — сказал Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области до конца 2021 года должна работать 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.