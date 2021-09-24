Москва, 24 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В России летальных исходов от COVID-19 среди привитых практически не было, заявила 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 1».

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Отметив, что вакцинация защищает от тяжёлого течения COVID-19, «от реанимации и от летального исхода», Попова добавила:

«Среди ежедневно погибающих в стране привитых практически нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 22 сентября, Попова заявила, что в стране полностью привиты от коронавируса почти 40 миллионов человек.