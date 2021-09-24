* запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Министерство финансов США разрешило часть финансовых сделок с участием движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировки «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 сентября пресс-служба ведомства.

США Афганистан

Уточняется, что документ разрешает правительству США, ООН, неправительственным и международным организациям осуществлять сделки с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для осуществления гуманитарных поставок в Афганистан.

Разрешение также касается расчетов по экспорту и реэкспорту продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости отмены части санкций в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представители которого фактически являются властью в Афганистане.