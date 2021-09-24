Москва, 24 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России более 40 тысяч военнослужащих перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 24 сентября информационного бюллетеня Минобороны.

Mil.ru Военнослужащие в масках

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«За прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровел 81 военнослужащий. Общая численность выздоровевших увеличилась до 40 026 человек», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на текущие сутки в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1386 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под наблюдением военных медиков. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, ещё семеро находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.