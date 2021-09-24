Париж, 24 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Издательская компания Focus Entertainment открыла собственный онлайн-магазин. Об этом 24 сентября сообщает портал Wccftech.

Скриншот трейлера игры A Plague Tale: Requiem

Сайт Focus Entertainment Store, имеющий систему учётных записей пользователей, будет предлагать видеоигры и иные цифровые продукты. Отмечается, что он также будет устраивать распродажи и бесплатно раздавать игры. В компании отметили, что заключили соглашения с такими издателями, как Dotemu и Deck13.

Напомним, Focus Entertainment выступила в качестве издателя таких игр, как TrackMania, A Plague Tale: Innocence, World War Z, GreedFall, Call of Cthulhu, Vampyr и других. До сентября 2021 года компания носила название Focus Home Interactive.